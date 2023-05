'मेरे सपने में सिर्फ मोदी जी ही आते हैं, मेरे दीन से आगे..' कहते दिखा युवक, पीएम ने वीडियो शेयर कर कही ये बात

By अनिल शर्मा | Published: May 26, 2023 11:24 AM

एक समाचार चैनल से बात करते हुए युवक ने कहा कि मैं पीएम मोदी को इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि उन्होंने दुनिया में मेरे देश का नाम रोशन किया है। उसने जोर देकर कहा कि मेरे दीन से आगे मेरा देश है।

