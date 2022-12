यूपी पुलिस के इस सब-इंस्पेक्टर को नहीं पता बंदूक में गोली कहां से डाली जाती है! क्या है मामला जानिए

संत कबीर नगर: उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। जरा सोचिए! जिस पुलिस पर आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उसे ही हथियार चलाना नहीं आए तो क्या कहेंगे। यूपी पुलिस से जुड़ा ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दरअसल, यूपी के संत कबीर नगर के एक पुलिस स्टेशन में डीआईजी आरके भारद्वाज औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। वे पुलिस की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक सब-इंस्पेक्टर से यह पूछा कि बंदूक कैसे चलाते हैं। वीडियो में नजर आता है कि पुलिस अधिकारी बंदूक की गोली को आगे की नली से ही डालने लग जाता है। इस दौरान आसपास खड़े दूसरे अधिकारी मुस्कुराते नजर आते हैं। देखें वीडियो-

During surprise inspection of DIG RK Bhardwaj to check preparedness of the police in UP's Sant Kabir Nagar, a video of a sub-inspector putting cartridge from the opening of the barrel of an anti riot gun which uses rubber bullets has surfaced. pic.twitter.com/ZphxzBzUH2