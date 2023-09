पढ़ने का ऐसा जुनून की 92 साल की उम्र में सलीमा खान पहुंची स्कूल, बच्चों के साथ कर रहीं पढ़ाई; देखें वीडियो

Highlights यूपी में 92 साल की महिला स्कूल जाती हैं सलीमा खान को पढ़ने का शौक है छोटे बच्चे के साथ बुजुर्ग पढ़ती हैं

बुलंदशहर: सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का एक प्रेरणादायी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का दिल खुश हो गया और सभी वीडियो में दिख रही बुजुर्ग की प्रशंसा कर रहे हैं।

दरअसल, बुलंदशहर की रहने वाली सलीमा खान जिनकी उम्र 92 साल हैं वह इस उम्र में स्कूल जा रही और पढ़ाई कर रहीं। सलीमा खान के मन में पढ़ाई का ऐसा जुनून है कि वह इस उम्र में भी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ रही हैं।

सलीमा खान के पढ़ाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह बच्चों के साथ क्लास रूम में बैठी है और पढ़ाई कर रही हैं।

सलीमा के जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है और स्कूल प्रशासन भी उनका इस काम में साथ दे रहा है। स्कूल एचएम प्रतिभा शर्मा का कहना है कि वह बुजुर्ग महिला की सीखने और पढ़ने के प्रति लगन को देखते हुए उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करेंगी। शर्मा ने बताया कि सलीमा अब आत्मविश्वास से 100 तक गिनती कर सकती है और अपना नाम लिख सकती है।

#WATCH | "...I told her if she came and studied in the school, I would arrange her pension, she got inspired by this...now she can count up to 100, can write her own name..." says Dr Pratibha Sharma, Headmaster of primary school Chawli pic.twitter.com/r1KsEdJKd7