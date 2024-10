'दुआ करो कि मोदी 10-15 साल और गुजार जाएं, तो अंग्रेज भी आपके यहां नौकरी करने आएंगे': दुबई में पाकिस्तानी शख्स ने पीएम मोदी की तारीफ में कहा, VIDEO वायरल

Viral Video: यूएई में रहने वाले एक पाकिस्तानी व्यक्ति के विचारों को कैद करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया मंच पर कई दर्शक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उसके प्यार से आकर्षित हैं। भारतीय कंपनी में काम करने का व्यापक अनुभव रखने वाला यह व्यक्ति मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करता है, उन्हें "सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री" कहता है, और भारत की प्रगति के प्रति अपने सम्मान को रेखांकित करता है, इसकी तुलना पाकिस्तान के मौजूदा आर्थिक संघर्षों से करता है।

वीडियो में, व्यक्ति यूएई की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना पर प्रकाश डालता है। वह कहता है कि मोदी के नेतृत्व में भारत का विकास दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो “100 साल के लिए सोचने” की ब्रिटिश मानसिकता के समान है। व्यक्ति सुझाव देता है कि मोदी का नेतृत्व इस तरह की दूरदर्शिता और विकास को बढ़ावा देता है, जिससे दर्शकों को भारत के भविष्य के लिए मोदी द्वारा स्थापित की जा रही दृष्टि की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

पाकिस्तानी व्यक्ति यूएई में भारतीय व्यवसायों की मजबूत उपस्थिति पर भी टिप्पणी करता है। वह भारतीय स्वामित्व वाले सुपरमार्केट, सोने के बाजारों और अन्य उद्यमों की सफलता की ओर इशारा करता है, जो पूरे क्षेत्र में बढ़ते भारतीय प्रभाव को दर्शाता है। वह यूएई में धार्मिक सद्भाव पर टिप्पणी करता है, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच संतुलित सह-अस्तित्व के प्रतीक के रूप में मंदिरों और गुरुद्वारों की उपस्थिति का उल्लेख करता है, एक सद्भाव जो उसे लगता है कि मोदी के शासन में भारत में भी मौजूद है।

अपने स्पष्ट विचार में, वह व्यक्ति भारत की आर्थिक स्थिरता की तुलना पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई से करता है, जहाँ आलू और प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कथित तौर पर 400-500 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई हैं। वह आवश्यक वस्तुओं के लिए “दुनिया का सबसे सस्ता देश” बने रहने के लिए भारत की प्रशंसा करता है, और पाकिस्तानियों से “मोदी के लिए प्रार्थना” करने का आग्रह करता है।

एक्स पर ऋषि बागरी नामक यूजर द्वारा शेयर किए गए वीडियो को चार लाख से अधिक बार देखा गया और ऑनलाइन विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कई दर्शकों ने इस व्यक्ति की खुली प्रशंसा की सराहना की, जिसमें एक टिप्पणी थी, "सीमा पार सम्मान देखना ताज़ा करने वाला है।"

This is what a Pakistani driver working in UAE has to say about India pic.twitter.com/CwfmxLjURI