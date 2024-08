Viral Video: पब्लिक प्लेस पर अंडरवेयर उतारने वाली ब्रिटिश महिला की अब खैर नहीं, यूके पुलिस ने की कार्रवाई की तैयारी; वीडियो के सामने आने से बड़ा विवाद

Viral Video: इंटरनेट की इस दुनिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे लोकप्रिय है। जहां लोग अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सोशल मीडिया को लाखों जनता देखती है यही वजह है कि प्लेटफॉर्म पर फेमस होने के लिए आज-कल लोग कुछ भी कर रहे हैं। फेमस होने की धुन में अक्सर कई लोग पब्लिक प्लेस में लोगों को परेशानी में डाल देते हैं। ऐसी ही एक ब्रिटिश महिला इन दिनों यूजर्स के निशाने पर है। यह महिला सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के नाम पर सार्वजनिक स्थानों पर कुछ ऐसा कर रही है जिसने लोगों को नाराज कर दिया है।

दरअसल, ब्रिटिश प्रभावशाली महिला क्लो लोपेज अपने वीडियो में अपने अंडरवियर उतारकर सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे कई वीडियो है जिनमें महिला ऐसा करती दिख रही है। इसी वीडियो को लेकर अब, इंग्लैंड की सैंडफोर्ड पुलिस ने "सार्वजनिक शिष्टाचार का उल्लंघन करने" के लिए महिला की पहचान करने में सहायता के लिए अपील की है।

Police are appealing for assistance with identifying this woman, who has committed offences of Outraging Public Decency Any info can be submitted via our online portal pic.twitter.com/xAoSd3PyJz

इसने कहा कि वीडियो में दिखाई देने वाली महिला के बारे में कोई भी जानकारी उनके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है।

एक्स पर एक पोस्ट में, सैंडफोर्ड पुलिस ने लिखा, "पुलिस इस महिला की पहचान करने में सहायता के लिए अपील कर रही है, जिसने सार्वजनिक शिष्टाचार का उल्लंघन करने का अपराध किया है। कोई भी जानकारी हमारे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है।"

रिपोर्ट के अनुसार, लोपेज ने एक चुनौती के हिस्से के रूप में कैमरे पर विचित्र चलन शुरू किया। चाहे शॉपिंग मॉल हो, कॉफी शॉप हो, गैस स्टेशन हो या किराना स्टोर हो, वायरल वीडियो में लोपेज़ अपने अंडरवियर उतारकर वहीं छोड़ देती हैं - कभी-कभी वह उन्हें चीजो के अंदर छिपा देती हैं, कभी-कभी लोगों को दिखाने के लिए उन्हें रख देती हैं।

This is F۷C۴ING DISGUSTING



This is British Values?



And they think Muslim immigrants are the problem?



Chloe Lopez has been asked to leave Spain after leaving her underwear in a supermarket bread basket



Apparently this is a trend she does in the UK and considers it “a… pic.twitter.com/06Xn3bOLLi