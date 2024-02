"तूने मेरे बंदे को.....", लड़कियों के बीच हो गई हाथापाई, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

Highlights वायरल वीडियो में एक छात्रा दूसरी छात्रा से बहस के बाद हाथापाई करती दिख रही है मामला ये था कि एक छात्रा ने दूसरी छात्रा को डीएम कर दिया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो

नई दिल्ली: हाल में एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्कूल में एक लड़की दूसरी छात्रा के साथ बहस करते हुए दिख रही है। लड़ रहीं छात्राओं को इस बात से दिक्कत हुई कि एक छात्रा ने दूसरी लड़की के ब्वॉयफ्रेंड को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए संदेश (डीएण) भेज दिया। इस बीच मौजूद कई और छात्राएं ठहाके लगाती हुई दिख रही हैं।

फिर क्या था, इस बात को लेकर दोनों लड़कियां मौका मिलते भीड़ गईं और बात बढ़ते-बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई। एक छात्रा इतनी गुस्से में आ गई कि उसने अपना आपा खोकर दूसरी छात्रा को जमीन पर धकेल दिया। तब भी आसपास खड़े छात्रों और छात्राओं ने रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन, किसी तरह आखिर में मामले को शांत कराया गया। अब सामने आए वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

क्या था मामला?

बात बढ़ता देख वहां खड़ी दूसरी लड़कियों ने मामले को किसी तरह शांत कराने की कोशिश की। लेकिन, मामला इतना बढ़ गया था कि कोई एक दूसरे के ऊपर हाथापाई से कम पर मानने वाला नहीं था। और बात ये थी कि एक लड़की ने दूसरी छात्रा के ब्वॉयफ्रेंड को उससे बिना बताए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए संदेश भेज दिया। ये बात दूसरी छात्रा को बर्दाश्त नहीं हुई, तो दूसरे दिन स्कूल में मिलते ही उस छात्रा से लड़ाई शुरू कर दी। बात इतनी बढ़ी की दोनों के बीच हाथापाई हो गई।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 'एक्स' यूजर्स कह रहे हैं कि डीएम बोले तो जिलाधिकारी, लेकिन दूसरे ने समझाया कि ये नहीं बल्कि 'इंस्टाग्राम' के जरिए सीधा संदेश।

वहीं, दूसरी यूजर ने कहा, काफी दु:खद है, कि आज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, जो कि काफी चिंता का विषय बनती जा रही हैं।

What kind of schooling and family these girls have! Language, behaviour!!?

Which place?