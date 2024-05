Watch: मंदिर के बाहर उतारी चप्पल, की पूजा-अर्चना... फिर उड़ा ले गया दानपेटी; चोर की अनोखी चोरी का वीडियो वायरल

Viral Video: चोरों की चोरी के कई तरीके आपने देखे होंगे। एक शातिर चोर हमेशा इस तरह वारदात को अंजाम देता है कि वह बिना फंसे अपने काम को पूरा कर ले। चूंकि जमाना सोशल मीडिया का है इसलिए चोरों के कई कारनामे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। ऐसे ही एक अजब-गजब चोर का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह चोर बड़ी फुरसत के साथ मंदिर में चोरी करने के लिए घुसता है और मौका देखकर वारदात को अंजाम दे देता है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई जिससे मंदिर में चोरी का राज खुल गया।

वायरल सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि शख्स पहले सड़क किनारे बने मंदिर के भीतर दाखिल होता है। दिलचस्प बात ये है कि वह चप्पल उतार कर हाथ जोड़ते हुए मंदिर में घुसता है और भगवान के सामने हाथ बी जोड़ता है। भगवान से प्रार्थना करने के बाद वह मंदिर में रखी दान पेटी को उठा लेता है। हैरान करने वाली बात ये है कि वह पूरा मौका देखकर आराम से चोरी करता है और इस दौरान मंदिर में कोई नहीं आता। आरोपी दान पेटी उठा कर ही मंदिर परिसर में घुस जाता है और अंदर जाकर पेटी को बोरी में भरकर बाहर निकलता है। चोर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोरी कंधे पर उठाता है और निकल पड़ता है।

An unidentified man broke into the Ammavari temple, after making sure that no one was there, stole the #Hundi (Collection box) by putting in a bag at Sanjay Nagar in #Kakinada and managed to escape.



The #TempleTheft incident was captured on #CCTV.#AndhraPradesh#TempleThiefpic.twitter.com/W6dBCjpfbu