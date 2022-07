Tejashwi Yadav: प्रधानमंत्री मोदी की सलाह मानने लगे राजद नेता तेजस्वी यादव, कर रहे कसरत, खूब बहा रहे हैं पसीना, देखें वीडियो

Highlights प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव को पिछले दिनों मोटापा कम करने की सलाह दी थी. तेजस्वी यादव पसीना बहाते नजर आ रहे हैं. तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को यह लिखते हुए शेयर किया है कि, मेहनत ही कर्म है.

पटनाः बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह को अमल करने में जुट गए हैं. उन्होंने फिटनेस पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया है. दरअसल, प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव को पिछले दिनों मोटापा कम करने की सलाह दी थी. जिसके बाद अब तेजस्वी यादव पसीना बहाते नजर आ रहे हैं.

नेता प्रतिपक्ष का एक वीडियो सामने आया है, इसमें वो लालू यादव की पुरानी जीप को खींच और धकेल रहे हैं. ये वीडियो राबड़ी आवास का है. राजद के ट्विटर हैंडल से आज एक और वीडियो शेयर किया गया, जिसमें वो एक बार फिर कसरत करते दिख रहे हैं. तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को यह लिखते हुए शेयर किया है कि, मेहनत ही कर्म है.

Days after PM Modi urged him to lose weight, Tejashwi Yadav was seen doing some push-pull workout with a jeep. Watch here.#ITReel#PMModi#TejashwiYadavpic.twitter.com/axHZzEmGE5 — IndiaToday (@IndiaToday) July 25, 2022

आगे लिखा गया है- तुझे रुकना नहीं, तुझे झुकना नहीं, तेरी है जमीं तू बढ़ता चल, तारों के हाथ पकड़ता चल, तू एक है प्यारे लाखों में, तू बढ़ता चल, ये रात गई, वो सुबह नई, डटे रहो राहों में मंजिल मिल ही जाएगी, हालात कितने भी विषम हों अधीर न बनो... इसके पहले क्रिकेट खेलते हुए अपना वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा था, “जिंदगी हो या खेल का मैदान, हमेशा जीतने के लिए ही खेलना चाहिए. जितना अधिक आप दिमाग में योजना बनाते हैं, उतना ही अच्छा आप मैदान में प्रदर्शन करते है.

After Pm Modi's advice,

Tejashwi working in process of Fat to Fit. @yadavtejashwi#tejashwiyadavpic.twitter.com/1mEjzK0CEt — Raman Rai (@journal_raman) July 25, 2022

काफी लंबे अर्से बाद बल्ले और गेंद पर हाथ आजमाया. यह तब और अधिक संतोषजनक हो जाता है जब ड्राइवर, रसोइया, स्वीपर, माली, गौरक्षक और देखभाल करने वाले सभी महत्वपूर्ण सहयोगी मैदान में आपके साथी खिलाड़ी हो एवं आपको हिट और बॉल आउट करने के लिए उत्सुक हों.

Days after PM Modi asked RJD chief #TejashwiYadav to ‘lose weight’, the Bihar leader was seen engaged in an almost extreme workout, in a video shared by the party.https://t.co/QKdNTGiunCpic.twitter.com/I2rRfIhEYv — News18 (@CNNnews18) July 25, 2022

बता दें कि बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के बाद मंच से नीचे उतरते समय प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार कर रहे थे. मंच पर आखिर में तेजस्वी यादव मौजूद थे. प्रधानमंत्री मोदी उन्हें देखकर मुस्कराए और कहा- ‘थोड़ा वजन कम करो.’ इसके बाद तेजस्वी यादव भी मुस्कुराए और उनके साथ चलते-चलते बात करने लगे. इस सलाह के बाद तेजस्वी लगातार पसीना बहाते नजर आ रहे हैं.

