वीडियोः बुजुर्ग महिला ने सरकारी बस में मुफ्त यात्रा करने से मना किया, परिचालक से टिकट लिया, वायरल

Highlights बुजुर्ग महिला परिचालक से टिकट लेने पर अड़ गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

कोयंबटूरः तमिलनाडु में सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा का इस्तेमाल नहीं करना चाह रही एक बुजुर्ग महिला परिचालक से टिकट लेने पर अड़ गई। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। द्रमुक ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी बसों में महिलाओं का सफर मुफ्त करने का ऐलान किया था।

While the specific buses are free for women in Tamilnadu this respectable old lady doesn't want to use free bus instead she wanted to take ticket and travel. People in Tamilnadu have awakened against Freebies sponsored by Govt.Huge Respect!#sayNoTofreebiespic.twitter.com/P55d5VnS9D