तमिलनाडु: गणेश चतुर्थी समारोह में बुर्का पहनकर पहुंचा शख्स, जमकर लगाए ठुमके; वीडियो वायरल होते ही पहुंचा जेल

Highlights गणेश चतुर्थी के दौरान बुर्का पहने पुरुष ने किया डांस वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का लगा आरोप

चेन्नई: तमिलनाडु में हो रहे गणेशोत्सव के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और उत्सव में नाच रहे शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया?

दरअसल, मामला वेल्लोर का है जहां गणेश चतुर्थी के दिन एक पुरुष बुर्का पहनकर नाच रहा था जिससे विवाद पैदा हो गया और सांप्रदायिक सद्भाव पर चिंता पैदा हो गई।

वीडियो सामने आने के बाद लोगों में तनाव फैल गया कई लोग वीडियो में आपत्ति जताते हुए तरह-तरह की टिप्पणी करने लगे। वीडियो की सामग्री और संदर्भ ने समुदाय के भीतर और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच चिंताएं बढ़ा दीं।

इसके बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए वीडियो में बुर्का पहने शख्स की पहचान करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, 21 सितंबर को, चेन्नई पुलिस को वीडियो के बारे में कई औपचारिक शिकायतें मिलीं, जिसके बाद उन्हें मामले की जांच शुरू करनी पड़ी। इस घटना ने शांति और सद्भाव को बाधित करने की क्षमता के कारण अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया।

पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी घटना के सिलसिले में विरुथमपट्टू निवासी अरुण कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों पर विभिन्न समुदायों के बीच कलह पैदा करने का प्रयास करने से संबंधित आरोप लगे हैं।

पुलिस विभाग ने शांति भंग करने या समुदायों के बीच तनाव भड़काने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़े कदम उठाने का वादा किया है।

अरुण कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। पुलिस शेष संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए सक्रिय रूप से सुराग लगा रही है।

