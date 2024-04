Viral Video: पालतू कुत्ते ने लगा लिया था ताइवान में आए भूकंप का अनुमान, भाग कर घरवालों को जगाया, वीडियो वायरल, देखिए

Highlights ताइवान में तीन अप्रैल को भीषण भूकंप आया था 25 साल के सबसे जोरदार भूकंप के कारण इमारतें तथा राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गए भूकंप का केंद्र ग्रामीण, पहाड़ी हुलिएन काउंटी के तटीय क्षेत्र में था

viral Video: ताइवान में तीन अप्रैल को भीषण भूकंप आया था। 25 साल के सबसे जोरदार भूकंप के कारण इमारतें तथा राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गए कई लोगों की मौत हो गई। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक पालतू कुत्ते को भूकंप का अंदेशा पहले ही हो गया था और उसने सबसे पहले जाकर अपने मालिक को जगाया। यह घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और अब यह इंटरनेट पर वायरल है।

A dog sensed an earthquake in Taiwan seconds before it happened and alerted its owner..🐕🐾😳 pic.twitter.com/1ELFnyCNts

बता दें कि ताइवान में आए भूकंप का केंद्र ग्रामीण, पहाड़ी हुलिएन काउंटी के तटीय क्षेत्र में था, जहां कुछ इमारतें काफी झुक गईं, उनके भूतल ढह गए। इसकी वजह से सैकड़ों लोग घायल हुए। भूकंप के केंद्र से महज 150 किलोमीटर दूर राजधानी ताइपे में पुरानी इमारतों और कुछ नए कार्यालय परिसरों में टाइल्स गिर गईं। ताइवान में नियमित रूप से भूकंप के झटके आते हैं और उसके पास दुनिया की सबसे उन्नत भूकंप रोधी तैयारी है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अपेक्षाकृत हल्के भूकंप की उम्मीद थी और तदनुसार उन्होंने चेतावनी नहीं भेजी। उन्होंने बताया कि अंतत: भूकंप का झटका इतना जोरदार था कि ऐसे झटकों के आदी लोग भी भयभीत हो गए। सोशल मीडिया पर इस खतरनाक भूकंप के कई वीडियो वायरल तैर रहे हैं।

Jeeeze, another video reportedly from the M7.4 earthquake in Taiwan. I can't imagine being shaken around like that 😱



I've done a reverse image search and the clock stacks up. Just wondering why the Christmas tree is still up.pic.twitter.com/6r9U0KsmVK