VIDEO: आवारा कुत्तों के झुंड का युवक पर जानलेवा हमला, बाल-बाल बची जान, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: August 23, 2025 18:54 IST2025-08-23T18:54:27+5:302025-08-23T18:54:27+5:30

Stray Dogs Attack in Pune: पुणे का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, इसमें एक युवक अकेला सड़क पर जा रहा होता है। तभी पीछे से कुत्तों का झुंड आकर युवक पर हमला कर देता है।

Stray Dogs Attack a Man in Pune Watch Video Cctv Footage viral | VIDEO: आवारा कुत्तों के झुंड का युवक पर जानलेवा हमला, बाल-बाल बची जान, देखें वायरल वीडियो

VIDEO: आवारा कुत्तों के झुंड का युवक पर जानलेवा हमला, बाल-बाल बची जान, देखें वायरल वीडियो

Highlightsआवारा कुत्तों के झुंड का युवक पर जानलेवा हमला, बाल-बाल बची जान, देखें वायरल वीडियो

Stray Dogs Attack in Pune: पुणे का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, इसमें एक युवक अकेला सड़क पर जा रहा होता है। तभी पीछे से कुत्तों का झुंड आकर युवक पर हमला कर देता है। ये घटना सुबह पांच बजे की बताई जा रही है हमले में युवक घायल बताया जा रहा है। कुत्तों के अटैक से बचने के लिए युवक ने फ्लेक्स बोर्ड और मोटरसाइकिल का सहारा लिया। कुत्तों के साथ युवक काफी देर तक जान बचाने के लिए लड़ता रहा लेकिन कुत्ते वहीं मंडराते रहे और बड़ी मुश्किल से गए।


English summary :
Stray Dogs Attack a Man in Pune Watch Video CCtv Footage viral


Web Title: Stray Dogs Attack a Man in Pune Watch Video Cctv Footage viral

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :PunePuneViral Videoवायरल वीडियोअजब गजब