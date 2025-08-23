VIDEO: आवारा कुत्तों के झुंड का युवक पर जानलेवा हमला, बाल-बाल बची जान, देखें वायरल वीडियो

Highlights आवारा कुत्तों के झुंड का युवक पर जानलेवा हमला, बाल-बाल बची जान, देखें वायरल वीडियो

Stray Dogs Attack in Pune: पुणे का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, इसमें एक युवक अकेला सड़क पर जा रहा होता है। तभी पीछे से कुत्तों का झुंड आकर युवक पर हमला कर देता है। ये घटना सुबह पांच बजे की बताई जा रही है हमले में युवक घायल बताया जा रहा है। कुत्तों के अटैक से बचने के लिए युवक ने फ्लेक्स बोर्ड और मोटरसाइकिल का सहारा लिया। कुत्तों के साथ युवक काफी देर तक जान बचाने के लिए लड़ता रहा लेकिन कुत्ते वहीं मंडराते रहे और बड़ी मुश्किल से गए।

Stray Dogs Attack a Man in Pune Watch Video CCtv Footage viral

Stray Dogs Attack a Man in Pune Watch Video Cctv Footage viral