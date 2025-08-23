VIDEO: आवारा कुत्तों के झुंड का युवक पर जानलेवा हमला, बाल-बाल बची जान, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: August 23, 2025 18:54 IST2025-08-23T18:54:27+5:302025-08-23T18:54:27+5:30
Stray Dogs Attack in Pune: पुणे का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, इसमें एक युवक अकेला सड़क पर जा रहा होता है। तभी पीछे से कुत्तों का झुंड आकर युवक पर हमला कर देता है। ये घटना सुबह पांच बजे की बताई जा रही है हमले में युवक घायल बताया जा रहा है। कुत्तों के अटैक से बचने के लिए युवक ने फ्लेक्स बोर्ड और मोटरसाइकिल का सहारा लिया। कुत्तों के साथ युवक काफी देर तक जान बचाने के लिए लड़ता रहा लेकिन कुत्ते वहीं मंडराते रहे और बड़ी मुश्किल से गए।
युवक पर 6 कुत्तों ने किया हमला, CCTV— NDTV India (@ndtvindia) August 23, 2025
पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में दिखा कुत्तों का आतंक, जहां एक युवक पर 6 कुत्तों ने हमला कर दिया, CCTV में कैद हुई घटना.#pune | #cctv | #video | #shortspic.twitter.com/5iy3xRORiz