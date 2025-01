Highlights VIDEO: 57 पंखों की ब्लेड्स को जीभ से रोककर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें वीडियो

Viral Video: भारतीय परफॉर्मर क्रांति ड्रिलमैन ने ऐसा कारनामा किया है जिसे देख सभी हैरान हैं। क्रांति ड्रिलमैन ने एक मिनट में 57 इलेक्ट्रिक पंखों की ब्लेड्स को अपनी जीभ से रोककर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। इस कारनामे का वीडियो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने अकाउंट से शेयर किया है। पंखों की तेज रफ्तार के आगे जीभ से ऐसा कारनामा करना नामुमकिन लगता है जिसे क्रांति ड्रिलमैन ने कर दिखाया।

