वीडियोः बाजार जा रही युवती को एमपी में तेज गति में आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर, कई मीटर तक घसीटा, हुई मौत

Highlights फुटेज में बस और एक कार के बीच में ट्रक को तेजी से आते देखा जा सकता है। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर के बोरिया गांव में बुधवार दोपहर तेज रफ्तार ट्रक ने 21 वर्षीय युवती को टक्कर मार दी जिसके बाद उसकी मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद ट्रक युवती को 50 मीटर तक घसीटता रहा। घटना का वीडियो सामने आया है।

पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। खबरों के मुताबिक, 21 वर्षीय अंकिता सेन बाजार जा रही थी, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी और उसे करीब 50 मीटर तक घसीटता ले गया। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई।

Caught on Cam: Speeding truck hits 21-year-old, drags her body for 50 meters in #Jabalpur#Accident#MadhyaPradeshpic.twitter.com/YHLtAmHOcb