वीडियो: मक्का में शख्स के साथ काबे का तवाफ करती दिखी छोटी चिड़िया, बिना हिले सिर पर बैठे लगा रही थी चक्कर

Highlights सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक चिड़िया को एक शख्स के सिर पर बैठे हुए देखा गया है। यह चिड़िया शख्स के सिर पर उस वक्त बैठी है जब वह काबे का तवाफ कर रहा है।

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक छोटी सी चिड़िया एक शख्स के सिर पर बैठ कर मक्का में तवाफ (Tawaf) कर रही है। वीडियो को एक यूजर द्वारा शेयर किया गया है जिसमें यह देखा गया है कि कैसे एक चिड़िया बिना हीले वहीं बैठी हुई है और शख्स काबे के मस्जिद का तवाफ कर रहा है।

बता दें कि जो तीर्थयात्री सऊदी अरब के मक्के में हज या उमराह करने जाते है उन्हें रीत के अनुसार, काबे के मस्जिद का तवाफ करना होता है। ऐसे में पवित्र काबा की सात बार विपरीत दिशा में परिक्रमा की जाते है जिसे तवाफ कहते है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा गया है कि एक शख्स पवित्र काबे का तवाफ कर रहा और उसके सिर पर एक चिड़िया बैठी हुई है। इस शख्स के साथ वहां और भी लोग मौजूद है जो काबे का तवाफ कर रहे है। ऐसे में तवाफ़ करते हुए शख्स आगे चल रहा है और चिड़िया अपनी जगह से हील नहीं रही है और वहीं बैठी हुई है।

