सिंगापुर: मरीना बे कैसीनो में व्यक्ति ने 4 मिलियन डॉलर जीते, खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, कार्डियक अरेस्ट से गई जान, वीडियो सामने आया

Highlights मरीना बे कैसीनो में व्यक्ति ने 4 मिलियन डॉलर जीते खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, कार्डियक अरेस्ट से गई जान 4 मिलियन डॉलर का जैकपॉट जीतना बर्दाश्त नहीं कर पाया

नई दिल्ली: सिंगापुर में मरीना बे सैंड्स कैसीनो (Marina Bay Casino) में 4 मिलियन डॉलर का जैकपॉट जीतना एक व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाया। 4 मिलियन डॉलर के जैकपॉट के साथ अमीर बनने वाले व्यक्ति की जीत के उत्साह के कारण कार्डियक अरेस्ट से कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई।

अज्ञात विजेता कैसीनो में नियमित रूप से आता था। उसने एक हाई-स्टेक गेम के दौरान जीवन बदलने वाला जैकपॉट हासिल किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी राशि जीत ली है, वह इतना ज्यादा खुश और उत्साहित हुआ कि सह नहीं पाया।

