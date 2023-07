WATCH: इन्सेंटिव को लेकर BYJU की महिला कर्मचारी ने काटा हंगामा, बॉस से जाकर भिड़ी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

नई दिल्ली: एक वीडियो जो इस समय सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, उसमें बाईजू के कार्यालय के दो कर्मचारी बहस में उलझे हुए हैं। वीडियो को 'घर के कलेश' नाम के ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया गया है। वीडियो में एक महिला कर्मचारी इंसेंटिव को लेकर अपने सीनियर के साथ बहसबाजी करती नजर आ रही है। इसमें महिला को प्रोत्साहन और समर्थन की कमी के बारे में शिकायत करते देखा जा सकता है।

वीडियो में नाराज महिला कर्मचारी को उसके सीनियर शांत करने और उनसे एकांत में बात करने को लेकर समझाते हुए कहते हैं। हालांकि महिला यह सुनिश्चित करती है कि वह कार्यालय में सभी के सामने बात करे। महिलाकर्मी कहते सुना जा सकता है कि "हां सर, मैं चिल्ला रही हूं क्योंकि मैं पागल हो रही हूं।" वीडियो में वह अपने सीनियर अधिकारियों से एफएनएफ में छंटनी और सिर्फ 2,000 रुपये मिलने की शिकायत कर रही है। वीडियो के कैप्शन के अनुसार, लड़की तब से गायब है।

