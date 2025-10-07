VIRAL: शिखर धवन और युजवेंद्र चहल का कॉमेडी वीडियो वायरल, 'एक बार फिर से दूल्हा बनने का मन है'

By संदीप दाहिमा | Updated: October 7, 2025

Ek baar phir se dulha banne ka Mann hai beta: पूर्व भारतीय क्रिकेटरशिखर धवन और युजवेंद्र चहल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दोनों क्रिकेटर एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में ऑडियो में शिखर - चहल से कह रहे हैं  'तेरी शादी करवा देंगे बेटा', और धवन उनके पिता का रोल निभा रहे हैं, वहीं शिखर धवन ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा है, एक बार फिर से दूल्हा बनने का मन है, बेटा… तू रुक जा थोड़ा 🙏😂।


