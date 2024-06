VIDEO: 'ये 150 रु में और इन्हें आप बस 500 में..', जयपुर में युवक ने विदेशी महिलाओं के लगाए रेट, यूजर्स का फूटा गुस्सा

Highlights जयपुर में एक शर्मिंदा करने वाला वीडियो सामने आया जहां, एक युवक ने आए सैलानियों के साथ बदतमीजी की इतना ही नहीं उनके रेट तक लगाने की बात कह दी, फिर क्या था, लोगों को गुस्सा सामने आ गया

नई दिल्ली: राजस्थान के जयपुर से चौंकाने और शर्मिंदा कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक को विदेशी टूरिस्टों के साथ मस्ती तो करते ही देखा गया। लेकिन उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर रील्स शेयर करने के चक्कर में विदेशी महिलाओं के रेट की बात कर दी। इसके बाद तो सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर था, जिसके चलते अब कई यूजर्स ने जयपुर पुलिस से इस पर सख्त कदम उठाने की मांग की है।

हालांकि, कथित आरोपी का नाम @guru__brand0000 से उसका अकाउंट है और जहां उसने विदेशी सैलानियों के साथ छेड़छाड़ करते हुई कई रील्स इंस्टाग्राम पर अपडेट की। सोशल मीडिया पर अपडेट की गई रील्स में तो वो कुछ महिला पर्यटकों से बेहद बदतमीजी करता हुआ भी नजर आ रहा है।

Guys like these are the reason why international tourists have bad experience in India. @jaipur_police should arrest this guy for harassing tourists and teach him basic civic sense and the meaning of Atithi Devo Bhava. pic.twitter.com/I59AymLtHQ