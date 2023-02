'पठान' देखने के लिए बांग्लादेश से भारत आया परिवार, थिएटर मालिक ने किया ट्वीट

Highlights 'पठान' को थिएटर में देखने के लिए एक परिवार ढाका (बांग्लादेश) से अगरतला (त्रिपुरा) पहुंचा। अगरतला में एक सिनेमा हॉल के मालिक सतदीप साहा ने प्रशंसकों के थिएटर जाने का एक स्क्रीनशॉट साझा किया। जवाब में फैन ने कहा, भारत से हूं, बांग्लादेश में परिवार के साथ रहता हूं।

त्रिपुराः शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की 'पठान' का क्रेज भारत के बाहर भी बना हुआ है। 25 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने कमाई के मामले में रिकॉर्ड कायम कर लिए हैं। फिल्म को लेकर दीवानगी भी फैंस के सिर चढ़कर बोल रही है। कोई पूरा थिएटर ही बुक कर रहा है, तो कोई सिनेमा हॉल के अंदर पटाखे छोड़ रहा है।

इस बीच दीवानगी का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। खबर है कि 'पठान' को थिएटर में देखने के लिए एक परिवार ढाका (बांग्लादेश) से अगरतला (त्रिपुरा) पहुंचा। सिनेमा हॉल के मालिक ने एक स्क्रीनशॉट ट्वीट किया। जवाब में फैन ने कहा, "भारत से हूं। बांग्लादेश में परिवार के साथ रहता हूं। प्रशंसक ने कहा कि बांग्लादेश सरकार ने 'पठान' को रिलीज करने से इनकार कर दिया...तो हमने...नजदीकी भारतीय शहर जाने की योजना बनाई।"

This is something great 👍 people travelling from Bangladesh to India to watch Pathaan !! Thank you so much for visiting Rupasi Cinema,Agartala Tripura !! 🙏🙏 @iamsrk@BeingSalmanKhan@deepikapadukone@TheJohnAbraham@yrfpic.twitter.com/IiCFMXBeI9