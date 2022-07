सऊदी अरब: मक्का मस्जिद के इमाम ने पहना पैंट और टी-शर्ट, लिया हार्ले डेविडसन बाएक का मजा, वीडियो वायरल हुआ तो मचा हंगामा

Highlights मक्का मस्जिद के पूर्व इमाम शेख अदेल अल-कल्बानी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में यह देखा गया है कि इमाम टी-शर्ट और हाफ जैकेट पहने मॉर्डन कपड़ों में नजर आ रहे है। वे इन कपड़ों में हार्ले डेविडसन पर बैठे दिखाई दिए है।

Imam Sheikh Adel al-Kalbani Viral Video:सऊदी अरब की ग्रैंड मक्का मस्जिद के पूर्व इमाम शेख अदेल अल-कल्बानी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वह पैंट और टी-शर्ट पहने दुनिया की सबसे महंगी मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन पर बैठे हुए है। दरअसल, आम तौर पर ग्रैंड मक्का मस्जिद के इमाम इस तरीके के ड्रेस में नजर नहीं आते है और जब इनका मॉर्डन कपड़े वाले यह वीडियो वायरल हुआ तो इसको लेकर अरब जगत में हंगामा मच गया। लोग वीडियो पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे है जिसमें कई यूजर इमाम का सपोर्ट कर रहे है तो कई उनकी आलोचना करते हुए दिखाई दिए है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें इमाम शेख अदेल अल-कल्बानी सफेद टी-शर्ट और हाफ जैकेट पहनकर एक हार्ले डेविडसन के वाइक पर बैठे हुए है। वीडियो में यह भी देखा जा रहा है कि वह बाइक पर बैठकर उसका मजा ले रहे है और मुस्कुराते हुए विक्ट्री निशान को दिखा रहे हैं। कल्बानी के पहने हुए हाफ जैकेट पर अमेरिकी झंडे सहित और भी कई लोगो प्रिंट किए हुए दिखाई दे रहे है।

Striking new look for top Saudi cleric as former Imam of Grand Mosque of Mecca Adel al-Kalbani shows off his ride - he has form, having previously appeared in video promoting .#الكلباني#مقاطعة_شركة_وي#حقيقه_يجب_ادراكهاpic.twitter.com/nksLdjPMVb