Viral Video: 'गुगली फेंकने वाले चहल संगीता के सामने हुए बोल्ड' देखें वीडियो

Highlights चहल का एक मजेदार वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है भारतीय पहलवान संगीता फोगाट ने उन्हें उठा लिया वायरल वीडियो पर यूजर लगातार कर रहे हैं कमेंट

Sangeeta Phogat lift Yuzvendra Chahal:सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में टीम इंडिया के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को एक महिला पहलवान कंधे पर उठा लेती हैं। क्रिकेट की मैदान में गुगली फेंकने वाले चहल महिला पहलवान के सामने बोल्ड हो जाते हैं।

A man who is smiling, appearing happy, and making fun of himself in public, laughing to show everything is good, is actually going through a lot internally. The same goes for Chahal. Mark my words, in a few days he may break out about his situation.pic.twitter.com/f58aXjb7UM