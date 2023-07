रूस: सपनों को काबू करने के लिए दिमाग में डालना चाहता था चिप, सर्जरी के लिए ड्रील मशीन से खोपड़ी में किया छेद और फिर.....जानें पूरा मामला

Highlights अपने सपनों को कंट्रोल करने के लिए रूसी शख्स ने एक अजीब काम किया है। शख्स ने अपने दिमाग में एक चिप लगाने की कोशिश की थी जिसमें वह नाकामयाब रहा है। ऐसे में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज हुआ है और फिलहाल वह ठीक है।

मॉस्को: एक रूसी शख्स ने अपने सपनों को कंट्रोल करने के लिए सबसे खतरनाक सर्जरी की है और इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से घायल हो गया है। बता दें कि शख्स ने बिना किसी जानकार के खुद ही यह सर्जरी की थी और वह यह उम्मीद किया था कि सामने आए रिजल्ट की मदद से वो भविष्य में ड्रीम कंट्रोल करने की तकनीक को विकसित कर पाएगा।

लेकिन उसकी यह सोच गलत निकली और वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। यही नहीं इस प्रोसेस में उसका काफी खून भी बह गया है और उसे उसका इलाज भी करवाना पड़ा है।

डेलीमेल की एक रिपोर्ट के अनुसार एक विवादास्पद रूसी वैज्ञानिक ने दावा कि उसने अपने सपनों को कंट्रोल करने के लिए अपने दिमाग में एक चिप लगाने की कोशिश की थी। अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए रूसी वैज्ञानिक ने कुछ फोटो भी ट्विटर पर शेयर किया है जिसमें उसके सिर पर पट्टी लगी हुई दिखाई दे रही है।

BRAIN IMPLANT FOR LUCID DREAMING



For the first time in history, we conducted direct electrical stimulation of the motor cortex of the brain during REM sleep, lucid dreams, and sleep paralysis. The results open up fantastic prospects for future dream control technologies. pic.twitter.com/qypqV6ntyV