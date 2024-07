रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने ढोल की थाप पर किया डांस, तेजी से वायरल हो रहा वीडियो, देखें

Highlights गुरुवार सुबह नई दिल्ली पहुंचने पर टीम इंडिया का जोरदार स्वागत हुआ। विश्व चैंपियन के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में फैंस हाथों में तख्तियां लेकर एकत्र हो गए। फैंस दिल्ली के बरसाती मौसम से जूझते हुए अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की झलक पाने के लिए सुबह-सुबह ही पहुंच गए।

नई दिल्ली: गुरुवार सुबह नई दिल्ली पहुंचने पर टीम इंडिया का जोरदार स्वागत हुआ। टी20 विश्व कप 2024 की जीत के बाद रोहित शर्मा एंड कंपनी आखिरकार बीसीसीआई द्वारा व्यवस्थित एक विशेष चार्टर्ड उड़ान के माध्यम से भारत पहुंची।

विश्व चैंपियन के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में फैंस हाथों में तख्तियां लेकर एकत्र हो गए। फैंस दिल्ली के बरसाती मौसम से जूझते हुए अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की झलक पाने के लिए सुबह-सुबह ही पहुंच गए। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद, खिलाड़ी, उनके परिवार और स्टाफ सदस्य टीम बस में सवार हुए और आईटीसी मौर्या होटल के लिए रवाना हुए।

भारतीय खिलाड़ियों के स्वागत के लिए होटल स्टाफ द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए केक और तिरंगे स्वागत पेय का आयोजन किया गया था।हालांकि, एक और चीज जिसने सभी का ध्यान खींचा वह थी ढोल की व्यवस्था।

Captain Rohit Sharma dance after arriving in delhi.



Team India arrived in Delhi with the T20 World Cup 2024 trophy.#DelhiAirport#T20WorldCup#IndianCricketTeam#RohitSharma𓃵@BCCIpic.twitter.com/DwRmIDqPIz