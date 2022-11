Bharat Jodo Yatra: पूजा भट्ट के बाद रिया सेन ‘भारत जोड़ो यात्रा’ में शामिल, राहुल गांधी के साथ पदयात्रा, जानें ट्वीट कर क्या कहा...

Highlights कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी के साथ रिया सेन की कुछ तस्वीरें साझा की। कन्याकुमारी से सात सितंबर को शुरू हुई ‘भारत जोड़ो यात्रा’ बृहस्पतिवार को 71वें दिन में प्रवेश कर गई। महाराष्ट्र में यह यात्रा का 11वां दिन है। महाराष्ट्र के पोतुर शहर से बृहस्पतिवार सुबह छह बजे यात्रा फिर शुरू की गई।

अकोलाः अभिनेत्री रिया सेन महाराष्ट्र के अकोला जिले में बृहस्पतिवार को ‘भारत जोड़ो यात्रा’ में शामिल हुईं और पार्टी के नेता राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। इस महीने की शुरुआत में अभिनेत्री एवं फिल्मकार पूजा भट्ट भी हैदराबाद में यात्रा में शामिल हुईं थी।

कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर गांधी के साथ सेन की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा गया, ‘‘ अभिनेत्री रिया सेन आज ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का हिस्सा बनीं। अब सड़कें क्रांति देख रही हैं।’ फिल्म ‘झंकार बीट्स’ की अभिनेत्री ने ट्वीट किया, ‘ऐसी पहल का हिस्सा बनकर खुश हूं जो देश के लोगों को एकसाथ लाने पर केंद्रित है। एकता दिखाने की इस साहसिक पहल के लिए राहुल गांधी का शुक्रिया।’

तमिलनाडु के कन्याकुमारी से सात सितंबर को शुरू हुई ‘भारत जोड़ो यात्रा’ बृहस्पतिवार को 71वें दिन में प्रवेश कर गई। वहीं, महाराष्ट्र में यह यात्रा का 11वां दिन है। महाराष्ट्र के पोतुर शहर से बृहस्पतिवार सुबह छह बजे यात्रा फिर शुरू की गई। यह शाम को बालापुर के लिए रवाना होगी और शुक्रवार सुबह बुलढाणा जिले के शेगांव पहुंचेगी।

