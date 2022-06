गजब! 15 सेकेंड में तीन टिकट निकाल दिए, रिटायर रेलवेकर्मी की स्पीड देख ट्विटर यूजर्स हुए हैरान, वीडियो वायरल

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई अपनी व्यस्तता और भीड़-भाड़ के लिए जाना जाता है। खासकर यहां के लोकल ट्रेन की कहानी तो पूरा देश जानता है। हर दिन लाखों की संख्या में लोग लोकल ट्रेन के माध्यम से मुंबई में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। भीड़ इतनी कि एक टिकट खरीदने के लिए भी काफी जद्दोजहद करना आम है।

हालांकि, ट्विटर पर अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हैं। ये भारतीय रेलवे के एक शख्स का वीडियो है जो इतनी तेजी से टिकट प्रिंट करता नजर आ रहा है कि उसे देख कोई भी चौंक जाए। वीडियो को 'मुंबई रेलवे यूजर्स' नाम के ट्विटर यूजर की ओर से पोस्ट किया गया है और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

ट्विटर यूजर्स इस शख्स की ATVM (ऑटोमेटेड टिकट वेंडिंग मशीन) पर टिकट जारी करने की स्पीड को देख कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अगर आप टिकट खरीदने के लिए कतार में खड़े होने के तनाव को जानते हैं, तो यह वीडियो निश्चित रूप से आपको राहत देगा।

Somewhere in Indian Railways this guy is so fast giving tickets to 3 passengers in 15 seconds. pic.twitter.com/1ZGnirXA9d

एक यूजर ने लिखा, 'इस एटीवीएम फैसिलिटेटर द्वारा एटीवीएम (ऑटोमेटेड टिकट वेंडिंग मशीन) पर टिकट जारी करने की गति! एटीवीएम की सुविधा में सहायता देने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं जिन्हें यात्रियों को एटीवीएम पर तेजी से टिकट दिलाने में मदद करने के लिए काम पर रखा जाता है और उन्हें हर टिकटों की बिक्री पर 3% कमीशन दिया जाता है।'

The speed of issuing tickets over ATVM (Automated Ticket Vending Machine) by this ATVM facilitator! ❤️🙏 #IndianRailways#tickets



ATVM facilitators are retired employees hired to help the commuters get tickets over ATVMs faster and they are paid a 3% commission on ticket sales. https://t.co/o0mNks576F