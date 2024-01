Ram Mandir Pran Pratishtha Ceremony: भगवान राम के बाल स्वरूप विग्रह की ‘प्राण प्रतिष्ठा’, बुर्ज खलीफा पर रामलला? क्या है सच्चाई, यहां जानिए

Highlights सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहा है। बुर्ज खलीफा इमारत पर भगवान राम तस्वीर को दर्शाया गया है। हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक के मद्देनजर हुआ है।

Ram Mandir Pran Pratishtha Ceremony: अयोध्या स्थित राम मंदिर में ‘श्री रामलला’ के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश और दुनिया भर में त्योहार जैसा माहौल है। सभी प्रमुख मंदिरों में फूलों और ध्वजों से विशेष सजावट के साथ ही भजन कीर्तन हुए तो लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते नजर आए।

अयोध्या में भगवान राम के बाल स्वरूप के विग्रह की ‘प्राण प्रतिष्ठा’ सोमवार को की गई। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहा है। एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रहा है। फोटो में बुर्ज खलीफा इमारत पर भगवान राम तस्वीर को दर्शाया गया है। दावा किया जा रहा है कि यह हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक के मद्देनजर हुआ है।

छवि में अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक के आलोक में बुर्ज खलीफा इमारत पर भगवान राम का प्रक्षेपण दिखाया गया है। विशिष्ट अवसरों पर जब बुर्ज खलीफा को रोशन किया जाता है, तो संबंधित वीडियो और तस्वीरें आम तौर पर इसके आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर साझा की जाती हैं।

इन खातों को खोजने के बावजूद हमें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर रामलला को चित्रित करने वाली कोई पोस्ट नहीं मिली। अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक के मद्देनजर बुर्ज खलीफा को भगवान राम के प्रक्षेपण के साथ रोशन नहीं किया गया है। वायरल तस्वीर डिजिटल रूप से बनाई गई है और सोशल मीडिया वेबसाइटों पर साझा की गई है।

इसलिए, पोस्ट में किया गया दावा सच नहीं है। किसी भी आधिकारिक रिपोर्ट से यह संकेत नहीं मिलता है कि अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक के संबंध में बुर्ज खलीफा को भगवान राम के प्रक्षेपण के साथ रोशन किया गया है। वायरल तस्वीर को बुर्ज खलीफा की स्टॉक फोटो पर भगवान राम की छवि लगाकर डिजिटल रूप से बनाया गया है।

