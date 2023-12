तमिल सुपरस्टार रजनीकांत डीएमडीके संस्थापक विजयकांत के अंतिम संस्कार में रो पड़े, नहीं रोक पाएं आंसू, देखिए

Highlights रजनीकांत उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे अंतिम संस्कार में तमिल सुपरस्टार रजनीकांत रो पड़े विजयकांत का 28 दिसंबर को चेन्नई के एक अस्पताल में निधन हो गया

चेन्नई: डीएमडीके के संस्थापक और गुजरे जमाने के लोकप्रिय तमिल अभिनेता विजयकांत का 28 दिसंबर को चेन्नई के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनकी उम्र करीब 71 वर्ष थी। विजयकांत के अंतिम संस्कार में तमिल सुपरस्टार रजनीकांत रो पड़े। तमिल अभिनेता से नेता बने विजयकांत को अंतिम विदाई देने के लिए रजनीकांत उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। 29 दिसंबर को उनका चेन्नई में अंतिम संस्कार किया गया।

71 वर्षीय देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम (डीएमडीके) नेता कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद वेंटिलेटरी सपोर्ट पर थे। तमाम प्रयासों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका था। वायरल हुए एक वीडियो में, रजनीकांत को अपनी कार में बैठे हुए और रोते हुए देखा गया। वीडियो में एक्टर परेशान नजर आ रहे थे। अंतिम संस्कार में शामिल कई लोगों को रजनीकांत को सांत्वना देने की कोशिश करते देखा गया। लेकिन अभिनेता विजयकांत की मौत से सदमे में दिखे और अपने आंसू नहीं रोक सके।

Superstar #Rajinikanth Got Very Emotional For #CaptainVijaykanth 😭💔pic.twitter.com/oEiUT3UrKp