Rajasthan Congress Crisis: राजस्थान में सियासी संकट, पोलो मैच का लुत्फ उठा रहे जोशी, खेल मंत्री चांदना खिलाड़ी के रूप में खेले, देखें वीडियो

Highlights कांग्रेस के कुछ अन्य विधायक भी पोलो ग्राउंड में मौजूद रहे। सीपी जोशी व अन्य मंत्रियों ने मीडिया से बात नहीं की। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी संकट तेज हो गया है।

जयपुरः राजस्थान में सियासी घटनाक्रम के बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉ सी.पी. जोशी सोमवार को पोलो मैच का लुत्फ उठाने पोलो ग्राउंड पहुंचे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, खेल मंत्री अशोक चांदना ने भी पोलो के खिलाड़ी के रूप में कानोता पोलो क्लब मैच में भाग लिया।

MLA of #AshokGehlot faction reached Polo Ground with Speaker CP Joshi, #Rajasthan Sports Minister Ashok Chandna was playing polo. pic.twitter.com/LTqXJqOrMB

मैच का लुत्फ उठाने कांग्रेस के कुछ अन्य विधायक भी पोलो ग्राउंड में मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष जोशी के अलावा मुख्यमंत्री के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी पोलो ग्राउंड में मैच देखने पहुंचे थे।

#WATCH | #Rajasthan ministers & Assembly Speaker CP Joshi watching polo while the government is in turmoil



Ministers- Udailal Anjana, Lalchand Kataria, Rajender Yadav, Independent MLA (Supporting Ashok Gehlot) Sanyam Lodha, while Ashok Chandana is playing polo. pic.twitter.com/QkxLOeexVq