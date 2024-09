VIDEO: किचन में घुसकर महिला को दबोचा, कई घंटों तक दम घोंटने की कोशिश, देखें वायरल वीडियो

Highlights Python Attack Woman: अजगर ने किचन में घुसकर महिला को दबोचा Viral Video: अजगर ने महिला पर किया हमला, अजगर का वायरल वीडियो

Python Attack Woman: अजगर अपने शिकार को मारने के लिए पहले उसे पकड़ कर अच्छे से जकड़ता है और धीरे-धीरे उसका शिकार अपना दम तोड़ देता है। ऐसा ही मामला सामने आया है किचन में अकेले काम कर रही 64 साल की महिला अरोम अरुणरोज को पीछे से आकर एक अजगर जकड़ लेता है। महिला के चिल्लाने पर उसके पड़ोसी आते और फिर हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं इसके बाद महिला को 2 घंटें बाद बड़ी ही मुश्किल से रेस्क्यू किया जाता है। महिला ने बताया की अजगर ने उसे पैरों पर काटा और उसका गला घोंटने की कोशिश की महिला इस दौरान किचन में बर्तन धो रही थी। ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Acuteremod नाम के अकाउंट से पोस्ट किया है।

Thai woman spent almost two hours fighting, four-metre python that attacked her while she was washing dishes, biting her several times and trying to strangle her.



A neighbor came running to the noise and called the rescuers. The woman survived and didn't receive serious injuries pic.twitter.com/TYRslEYSNx