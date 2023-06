पंजाब: अमृतसर में दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने लूटा पेट्रोल पंप, कर्मचारी से 20 हजार छीनने के बाद मारी गोली

Highlights पंजाब के अमृतसर में ऑन कैमरा हुई लूट की वारदात बाइक सवार लुटेरों ने पेंट्रोल पंप से लूटे 20 हजार पेंट्रोल पंप कर्मचारी को मारी गोली

अमृतसर: पंजाब के अमृतसर में दिनदहाड़े लूट का एक वीडियो सामने आया है, जहां बदमाशों ने एक पेंट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। फ्री प्रेस जनरल की रिपोर्ट के हवाले से घटना सोमवार की है।

जब तीन हथियारबंद बदमाश बाइक पर सवार होकर शहर के एक पेंट्रोल पंप पर पहुंचे और कर्मचारी को निशाना बनाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि लुटेरों ने बंदूक दिखाकर कर्मचारी को धमकाया और 20, 000 हजार रुपये लूट लिए।

लुटेरों ने लूट के बाद जाते समय पेंट्रोल पंप कर्मचारी को गोली मार दी जिसके कारण उसके पैर में गोली लगी और वह बुरी तरह से जख्मी हो गया।

In Amritsar, a worker at a petrol pump near Mehta Chowk was robbed of 25,000 rupees at gunpoint by bike-borne robbers who then fled away. They also fired a gunshot at the worker's feet. The entire incident was captured on CCTV. pic.twitter.com/3xAHS2QtW4