कंगना पर प्रशांत भूषण ने तंज कसा, समर्थन में उतरे पाक के पूर्व खिलाड़ी कनेरिया, देखें वीडियो

Highlights कंगना के समर्थन में उतरे पाक के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कंगना पर कसा तंज कनेरिया का जवाब वह अच्छा कर रही आप तो कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं

Kangana Ranaut: सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन पर तंज कसा है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने ट्विटर एकाउंट से करीब 54 सेकंड की वीडियो पोस्ट की। जिसका केपशन लिखा। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसे वाली रानी थी!

भूषण के इस तंज पर भले ही कंगना या उनकी टीम से कोई जवाब न आया हो। लेकिन भूषण के इस वीडियो पर पाकिस्तान से इस पर जवाब आया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज दानिश कनेरिया ने भूषण को जवाब देते हुए लिखा कि चुटकुले बनाना बहुत आसान है। कंगना ने कम से कम अपनी रील लाइफ में अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है।

Making jokes is very easy!



Atleast Kangana did something good for her country in reel life, and you are not doing anything good in real life.



Manikarnika is a must watch film which awakens the feeling of patriotism and self-respect in all of us. https://t.co/fNeYkp8TY0