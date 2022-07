जबलपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस कांस्टेबल ने बुजुर्ग को जूते से मारा, प्लेटफॉर्म के किनारे से लटकाया, वीडियो वायरल 

Highlights रीवा जिले के लौर थाने से संबद्ध कांस्टेबल अनंत शर्मा को निलंबित कर दिया है। कांस्टेबल बुजुर्ग व्यक्ति को बार-बार लात मारते हुए दिख रहा है। बुजुर्ग शराब के नशे में था और पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था।

जबलपुरः मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर कथित तौर पर एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा बुजुर्ग व्यक्ति को पीटने और उसे प्लेटफॉर्म के किनारे से लटकाने का वीडियो सामने आया है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी प्रसारित हुआ था और इसे लेकर लोगों में आक्रोश भी था। अधिकारियों ने रीवा जिले के लौर थाने से संबद्ध कांस्टेबल अनंत शर्मा को निलंबित कर दिया है। वीडियो में कथित तौर पर कांस्टेबल बुजुर्ग व्यक्ति को बार-बार लात मारते हुए दिख रहा है।

बुजुर्ग की पहचान जबलपुर से सटे नरसिंहपुर जिले के निवासी गोपाल प्रसाद के रूप में हुई है। अधीक्षक (राजकीय रेलवे पुलिस) विनायक वर्मा ने कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, बुजुर्ग शराब के नशे में था और पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था।

अधिकारियों ने बताया कि 27 जुलाई को हुई घटना के बारे में पता चलने के बाद रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

