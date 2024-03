शादी के इनविटेशन कार्ड पर पीएम मोदी की तस्वीर, मेहमानों के लिए लिखा खास संदेश; तेलंगाना की अनोखी शादी का कार्ड वायरल

Viral News: इंटरनेट पर कब-क्या वायरल हो जाए इसका पता किसी को नहीं रहता। रोजाना सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ वायरल होता रहता है जो यूजर्स को हंसाने का या हैरान करने का काम करता है। मगर इस बार सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा वायरल हो रहा है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। दरअसल, इंटरनेट पर एक शादी का निमंत्रण कार्ड वायरल हो रहा है जिसमें मेहमानों से ऐसी अपील की गई है जिसे देख सब हैरान रह गए।

घटना तेलंगाना के संगारेड्डी जिले की है जहां पर नंदिकंती नरसिमलु, जिनके बेटे की शादी 4 अप्रैल को है, ने शादी में आए मेहमानों से आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए कहा है।

इस दिलचस्प अपील ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और अब शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मेहमानों से शादी के लिए महंगे उपहारों को छोड़ने का आग्रह करते हुए, परिवार ने शादी के निमंत्रण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ छपवाया। कार्ड पर लिखा है, "नरेंद्र मोदी को वोट देना सबसे अच्छा उपहार होगा जो आप दे सकते हैं"।

“Your Vote for Modi is your marriage gift to me”



Writing this on the wedding invitation card shows the love and respect Indians have for Modi Ji.



RahulGandhi yaa koi aur is level par kabhi pahoch he nahi sakte



EVM hack ka rona ro rahe hain,.dil hack ho chuke vo nahi dekh rahe pic.twitter.com/qf5vg7IuAB