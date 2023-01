पेंच बाघ अभयारण्यः नए साल में खुशखबरी, 'पाटदेव' ने चार शावकों को जन्म दिया, अब तक कुल पांच बार में 20 शावकों को दे चुकी है जन्म, देखें वीडियो, वायरल

Highlights नौ जनवरी को सफारी के दौरान पर्यटकों ने भी देखे हैं। बाघिन ने पेंच के जंगल में पांचवी बार शावकों को जन्म दिया है। 2014 से 2020 के बीच अलग-अलग साल में कुल चार बार में 16 शावकों को जन्म दिया था

सिवनीः मध्य प्रदेश के सिवनी जिले स्थित पेंच बाघ अभयारण्य में बाघिन टी-4 ने चार शावकों को जन्म दिया है। बाघिन अब तक कुल पांच बार में 20 शावकों को जन्म दे चुकी है। पाटदेव नाम से मशहूर इस बाघिन टी-4 का जन्म साल 2010 में ‘सुपरमॉम कॉलरवाली बाघिन’ से जन्मे पांच शावकों के साथ हुआ था, जिसके नाम पर 29 शावकों को जन्म देने का विश्व कीर्तिमान दर्ज है।

Tigress T4's first litter in 2014: 4 cubs, 2016: 3 cubs, 2018: 4 cubs, 2020: 5 cubs, 2023: 4 cubs). Raising cubs in the wild isn't easy & getting close to famous #Mataram is an achievement in itself. We wish that T4 becomes the worthy successor to the Legendary Collarwali. https://t.co/FmlGO4L2M1pic.twitter.com/bTeG4qXTCL