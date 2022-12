पाकिस्तानी यूट्यूबर ने निकाह के बाद बीवी को तोहफे में दिया गधा, बेगम ने किया कबूल, देखिए Viral Video

Highlights पाकिस्तान के कराची में शौहर ने निकाह के बाद बेगम को तोहफे में दिया गधे का बच्चा यूट्यूबर अजलान शाह द्वारा बीवी वारिशा को दिये गिफ्ट की चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है अलजान ने वारिशा से कहा कि मुझे गधे से मोहब्बत है, वारिशा ने कहा कि मैं तुम्हें गधा नहीं बनने दूंगी

कराची: कहते हैं, शौक बड़ी चीज है। जी हां, इसी शोक के कारण कई लोग इस तरह के कारमाने कर जाते हैं, जिसकी चर्चा हर ओर चर्चा होती है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक शख्स के शौक ने उसे न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में पॉपुलर बना दिया। पाकिस्तान के बहुचर्चित यूट्यूबर अजलान शाह ने निकाह के बाद दिये जाने वाले दावत (वलीमा) में अपनी बीवी को ऐसा तोहफा दिया, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है।

Pakistani #YouTuber Azlan Shah gives donkey to wife as wedding gift!! 🤦‍♂️🤦‍♂️#Pakistanpic.twitter.com/SIueK6HGSm