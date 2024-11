Video: पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर मथिरा का निजी वीडियो लीक हुआ, अपनी सफाई में कही ये बात

Mathira's private video got leaked: पाकिस्तानी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स की बढ़ती सूची में एक नया नाम जुड़ गया है, जिनके लीक हुए वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं। टिकटॉकर मिनाहिल मलिक और इम्शा रहमान के कथित एमएमएस लीक को लेकर विवाद के बाद, पाकिस्तानी टीवी होस्ट और प्रभावशाली मथिरा अब सोशल मीडिया पर अपने एक निजी वीडियो के लीक होने के बाद ऑनलाइन ट्रोल का निशाना बन गई हैं। कथित तौर पर, मथिरा को अंतरंग और समझौता करने वाले क्षणों में दिखाने वाले असत्यापित क्लिप ने ऑनलाइन व्यापक चर्चाओं को जन्म दिया है।

मथिरा ने आरोप लगाया कि लोग उनके नाम से फर्जी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीवी होस्ट ने वीडियो फैलाने वालों की आलोचना करने के लिए एक्स का सहारा लिया। मथिरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "लोग मेरे नाम और मेरे फोटोशूट की तस्वीरों का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसमें नकली चीजें जोड़ रहे हैं। कृपया शर्म करो! मुझे इस बेकार की बकवास से दूर रखो।"

People are miss using my name and my photoshoot pictures and adding fake stuff in please have shame ! 🙏🏻

Keep me out of this trashy nonsence ..