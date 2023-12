ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को खुद उठाना पड़ा अपना लगेज, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

Highlights ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तानी टीम के बीच तीन टेस्ट मैच की सीरीज होनी है मैच के लिए पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है लेकिन, टीम को एयरपोर्ट पर अपना सामान खुद ही उठाना पड़ा

नई दिल्ली: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 14 दिसंबर से पहला टेस्ट शुरू होने जा रहा है। इससे पहले दोनों टीमें वॉर्म-अप मैच खेलेंगी। वहीं, इस सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुंच गई है।

इस बीच वीडियो में देखने को मिला की पाकिस्तानी टीम एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद अपना किटबैग और सामान खुद उठाकर ट्रक में डालते हुए नजर आई। लेकिन, इस दौरान किसी ने इनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और अब यह वायरल हो रहा है। वहीं, हाल में ऑस्ट्रेलिया टीम ने विश्वकप 2023 भारत को कड़ी टक्कर देते हुए फाइनल मैच अपने नाम किया।

मेजबान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस तरह से चीजों को मैनेज के लिए कोई व्यवस्था नहीं दिखी। पाकिस्तान के खिलाड़ी स्वयं अपना सामान लोड करने में व्यस्त हैं, यह कितना अजीब है। अगर यह पाकिस्तान में होता तो पूरी दुनिया समाचार में इसका बखान कर देती कि ये कैसा है और कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसे लेकर अब सोशल मीडिया फैंस और यूजर्स कमेंट कर रहे हैं।

एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' लिखा कि रिजवान ने सभी का सामना लोड किया, कितनी प्यारा और जमीन से जुड़ा हुआ है, इस ट्वीट पर कमेंट कर एक दूसरे यूजर ने कहा, भाई कोई आधिकारिक स्टाफ नहीं है क्या जो सामान ट्रक में लोड करे। बहुत बुरा है। क्या ऑस्ट्रेलिया द्वारा किसी देश को स्वागत करने का यह तरीका है? इतना ही नहीं एक तीसरे यूजर ने कहा, "यह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए अपमानजनक है। पीसीबी द्वारा ऑस्ट्रेलियाई टीम को दिए गए राष्ट्रपति प्रोटोकॉल को याद रखें।"

Bhai koi official staff nahi hai kya jo lauggage truck mein load kare !! It's pathetic !! From Australia or Pakistan cricket board !! Is that way of welcoming ??? — Rajveer (@Rajveerkap) December 1, 2023

Pooor from Host nation for inter national event

Above all its theur duty to provide basic facility

Even hotels/ accommodation provide such service of loading unloading — ANKUSH GOYAL (@ankushg95) December 1, 2023

O god what is this?

Shame — Manish Thakur (@manisharjun77) December 1, 2023

इससे पहले शुक्रवार को पीसीबी ने पूर्व खिलाड़ियों कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट को मुख्य चयनकर्ता वहाब रियाज के सलाहकार सदस्य के रूप में नामित किया था।

उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से हुई है और उनका पहला कार्यभार न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी पांच मैचों की टी20 श्रृंखला होगी, जो 14 दिसंबर से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे की समाप्ति के बाद 12 जनवरी को शुरू होने वाली है।

