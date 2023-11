सोशल मीडिया यूजर्स ने कानून मंत्री से 'एंटी छपरी एक्ट' लाने की मांग की, जानिए क्या है मामला

Highlights कानून मंत्री से लोगों ने सोशल मीडिया पर की अपील यूजर्स ने कहा कि एंटी छपरी एक्ट लाना है बहुत जरुरी ऐसा इसलिए कहा यूजर्स ने क्योंकि आए दिन कोई न कोई डांस वीडियो कहीं भी बनाने लगता है

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर हाल में वायरल हुए वीडियो को लेकर अब सोशल मीडिया पर यूजर्स सार्वजनिक जगहों पर डांस वीडियो बनाने के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ ने कहा कि अब सरकार को कोई कदम उठाने की जरुरत है।



वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया पर यूजर्स के मुताबिक, रेलवे प्लेटफॉर्म, ट्रेन कोच, बाजार और यहां तक कि इंडिया गेट पर इस तरह के डांस अश्लीलता ज्यादा फैला रहे हैं। इस कारण भीड़भाड़ वाले परिसर में राहगीरों को होने वाली असुविधा को देखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को सोशल मीडिया यूजर ने कही है।

Dear @arjunrammeghwal sir

This is absolutely nuisance and causing big inconvenience to public

Kindly bring some strict law before it becomes a deadly virus and spreads to all part of our country

I request you to take note and appropriate action sir

Thank you in advance

