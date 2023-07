WATCH: उत्तरी चीन में अचानक आई बाढ़ में दर्जनों कार बह गए, लोगों को घरों से न निकलने की दी गई चेतावनी

Highlights उत्तरी चीन में अचानक आई बाढ़ के कई वीडियो सामने आ रहे है। वीडियो में कई कारों को बहते हुए देखा गया है। बताया जा रहा है कि यह घटना बीजिंग के पश्चिम में पड़ने वाले मेंटौगौ जिले का है।

Viral Video: उत्तरी चीन के कुछ हैरान कर देने वाले वीडियो सामने आएं है। वीडियो में अचानक आई बाढ़ के कारण कई कारों को बहते हुए देखा गया है। यही नहीं उत्तरी चीन के कुछ हिस्सों में घातक तूफान के भी आने की संभावना जताई जा रही है।

हालात इतने खाराब है कि लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा गाड़ियों के आवाजाही और सामान्य ट्रांस्पोर्ट भी काफी प्रभावित हुआ है। चीन में आई इस बाढ़ से ोह रहे तबाही के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि एक नदी में कई कारें बह रही है। वीडियो को रिकॉर्ड करने वाली महिलाएं अन्य भाषा में कुछ बात कर रही है। जारी क्लिप में यह देखा गया है कि एक के बाद एक कई कारें नदीं में बह रही है। ये गाड़ियां ऐसे बह रही है जैसे मानो कोई खिलौना हो जो नदी की धार में बह रही है।

Two days torrential rains have triggered flash floods in MeiTouGou district, west of Beijing.

Stay inside and keep safe! pic.twitter.com/1eJWft5HrP