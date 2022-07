World Population Day: बच्चे पैदा करने के संबंध में सोच समझकर फैसला करें, नगालैंड के मंत्री तेमजेन इम्ना अलोंग ने लोगों से की अपील, देखें

Highlights 'छोटी आंखें' होने के फायदे बताते हैं। 42 वर्षीय मंत्री स्वयं अविवाहित हैं। संदेश विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर ट्वीट किया।

कोहिमाः नागालैंड के मंत्री और बीजेपी नेता तेमजेन इम्ना अलोंग विश्व जनसंख्या दिवस पर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहा है। बेदाग सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ लोगों को दीवाना बना लिया। वायरल वीडियो से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया।

वह 'छोटी आंखें' होने के फायदे बताते हैं। मंत्री ने ट्विटर पर अपने 'एकल आंदोलन' में शामिल होने का आग्रह किया है। हमारे देश के युवाओं को उनके जैसे '#StaySingle' के लिए कहा है। अलोंग ने सोमवार को लोगों से अविवाहित रहने और जनसंख्या वृद्धि पर ‘‘समझदारी’’ दिखाते हुए ‘‘एकल जीवन आंदोलन’’ में शामिल होने की अपील की।

42 वर्षीय मंत्री स्वयं अविवाहित हैं। उन्होंने अपना संदेश विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर ट्वीट किया। अलोंग नगालैंड भाजपा अध्यक्ष और राज्य विधानसभा के पहली बार सदस्य चुने गए हैं। वर्तमान समय में उनके पास उच्च शिक्षा और आदिवासी मामलों का प्रभार है।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर, आइये हम जनसंख्या वृद्धि के मुद्दों के प्रति समझदारी दिखाएं और बच्चे पैदा करने के संबंध में सोच समझकर फैसला करें। अथवा मेरी तरह एकल जीवन व्यतीत करें और हम एक सतत भविष्य की दिशा में योगदान कर सकते हैं।

On the occasion of #WorldPopulationDay, let us be sensible towards the issues of population growth and inculcate informed choices on child bearing.



Or #StaySingle like me and together we can contribute towards a sustainable future.



Come join the singles movement today. pic.twitter.com/geAKZ64bSr