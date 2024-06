Amul Ice Cream: आइसक्रीम में 'कटी उंगली' के बाद 'कनखजूरा' निकला, देखें वीडियो

Highlights अमूल वेनिला मैजिक में निकला कनखजूरा बीते दिनों पहले आइसक्रीम में निकली थी इंसानी उंगली सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Amul Ice Cream: आइसक्रीम में इंसान की कटी उंगली के बाद कनखजूरा निकलने का मामला प्रकाश में आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है और लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। एक्स पर ज्योति नाम की यूजर ने वीडियो और फोटो शेयर किया है। वीडियो में अमूल आइसक्रीम को भी टैग किया गया है।

After a cut finger in ice cream, a centipede was found in Amul Ice Cream in Noida, watch @Amul_Coop@letsblinkit@UNWFP_India#noidapic.twitter.com/Mc5cm7rb6O