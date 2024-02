Mumbai Local Train Video: 'सैंया मारे सटा सट', पर लड़की ने किया ऐसा डांस, रेलवे से एक्शन लेने की मांग, देखें वीडियो

Highlights मुंबई लोकल रेल में लड़की ने किया डांस सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो पर रेलवे से एक्शन लेने की मांग वायरल वीडियो को करीब एक मिलियन व्यूज मिले

Mumbai Local Train Video:सोशल मीडिया पर कम समय लोकप्रियता हासिल करने की होड़ मची हुई है। आज के युवा इंस्ट्राग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर रील्स बनाने के लिए मर्यादा तोड़ रहे हैं। मेट्रो, भारतीय रेल में कामुक डांस कर वीडियो शूट किए जा रहे हैं और उसे चंद भर की लोकप्रियता के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं।

Now I know why railways stocks are skyrocketing pic.twitter.com/HBaExbats4

ताजा मामला मुंबई की लोकल ट्रेन से आया है। यहां पर एक लड़की के द्वारा ऐसा डांस किया गया कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो को करीब एक मिलियन लोगों ने देखा है। एक हजार से ज्यादा कमेंट्स, 800 से ज्यादा रिट्वीट, 5 हजार से ज्यादा लाइक्स मिले हैं।

एक्स एकाउंट पर देसी मोजिटो नाम के हैंडल से वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में देखने में मिल रहा है कि एक काले रंग के वस्त्र में लड़की अपने सीट पर बैठी है। वीडियो के शुरू होते ही वह खड़ी होती है और कामुक डांस की प्रस्तुति देती हैं। वह रेल में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई स्टेप्स भी करती हैं।

Entertainment



Now Belly Dancing inside Mumbai Local Train.



It seems #MumbaiLocal Trains are the most happening place..to showcase talent.



Locations seems to be @Central_Railway between Sandhurst Road & Masjid stations.@drmmumbaicr@RailMinIndia@RailMinIndiapic.twitter.com/LI1vFchnHw