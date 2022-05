बिहार के मोतिहारी में दिखा कुदरत का करिश्मा, 40 दिन के बच्चे के पेट में भ्रूण मिलने पर डॉक्टर भी हुए हैरान, मां के पेट में ही बच्चे की कोख में हुआ था विकसित

By आजाद खान | Published: May 27, 2022 10:30 AM

बच्चे के पेट में तकलीफ होने के कारण डॉक्टरों ने उसकी जांच की था। जांच के दौरान उन लोगों ने पाया कि बच्चे के पेट में भ्रूण है।

