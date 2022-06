बिहार: बच्चे संग इलाज कराने क्लीनिक पहुंची घायल बंदरिया, वायरल हुआ वीडियो

Highlights बंदरिया के खुद क्लीनिक पहुंचकर इलाज कराने की यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। डॉ एसएम अहमद के मुताबिक कहीं गिरने से बंदरिया को चोटें आई थीं।

पटना: बिहार के रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम के नगर थाना क्षेत्र से एक बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है। यहां शाहजुमा मोहल्ले में स्थित एक क्लीनिक में मंगलवार की शाम एक चोटिल बंदरिया अपने बच्चे के साथ इलाज कराने के लिए पहुंच गई। इस दौरान जब तक बच्चे का इलाज नहीं हुआ, तब तक वह उसे अपने सीने से चिपकाए रही। बंदरिया के अस्पताल पहुंचने और इलाज कराने का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। बंदरिया के खुद क्लीनिक पहुंचकर इलाज कराने की यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।

