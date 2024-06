VIDEO: महिला को जिंदा अजगर ने निगला, 3 दिन बाद घरवालों को पता चला, पेट काटा तो ये देखा..

Highlights 5 मीटर लंबे अजगर ने एक महिला को जिंदा निगला जब उसके पति को गांव के पास महिला का सामान मिला, तो उसे शक हुआ फिर पास में ही अजगर को देखा, तो उसका पेट फूला पाया, मुखिया से ली काटने की अनुमति

नई दिल्ली: एक चौंकाने वाली घटना इंडोनेशिया से सामने आई है, जहां 45 वर्षीय महिला को जिंदा अजगर ने निगल लिया, करीब तीन दिन बीत जाने के बाद पता चला कि महिला पायथन के पेट के अंदर है। यह हादसा मध्य इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी राज्य के दक्षिणी राज्य के कलेमपांग गांव में हुआ, जहां 5 मीटर (16 फीट) लंबे अजगर ने महिला को निगला। इस बात की जानकारी कलेमपांग गांव के मुखिया सुआर्डी रोसी ने मीडिया को दी।

महिला की पहचान फरिदा के रूप में हुई, उसके 4 बच्चे भी हैं। वो गुरुवार रात को अचानक से गायब हो गई थी और फिर दोबारा अपने घर नहीं लौटी, जिसके बाद उसके पति ने सभी ग्रामीणों को अलर्ट किया और खोजबीन शुरू की।

Stomach Churning story from Indonesia!

A 16-Foot Python Swallows Woman Whole In Indonesia

The husband of 45-year-old Farida found the body inside a python, which measured around five metres (16 feet). pic.twitter.com/B0j5pbWN0c