वीडियो: पीएम मोदी के दिल्ली संबोधन के दौरान अचानक गिरा गया शख्स, प्रधानमंत्री ने खुद के डॉक्टरों की टीम को दिया देखभाल का आदेश

Highlights न्यूज एजेंसी एएनआई ने पीएम मोदी का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में वे दिल्ली के एक कार्यक्रम में शनिवार को संबोधन करते हुए दिख रहे है। इस दौरान वहां एक शख्स गिर जाता है और प्रधानमंत्री खुद के डॉक्टरों की टीम को उसका देखभाल करने को कहते है।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी के एक कार्यक्रम के दौरान एक शख्स के गिर जाने की एक खबर सामने आ आई है। ऐसे में जैसे ही वह शख्स गिर जाता है पीएम मोदी अपने डॉक्टरों की टीम को उस व्यक्ति की जांच करने के लिए कहते है और उन्हें उस व्यक्ति की देखभाल करने की सलाह भी देते है।

इससे पहले पीएम मोदी बेंगलुरु में इसरो वैज्ञानिकों से मुलाकात किए थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि 'मैंने ब्रिक्स समिट में भी देखा कि शायद ही दुनिया का कोई व्यक्ति हो, जिसने चंद्रयान की बात न की हो, बधाई न दी हो। जो बधाईयां हमें वहां मिली हैं, वो आते ही हमने सभी वैज्ञानिकों के सामने उसे सुपुर्द कर दिया।'

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी एक क्लिप में यह देखा गया है कि पीएम मोदी दिल्ली के एक कार्यक्रम में संबोधन कर रहे है। इस वक्त उनकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो उनकी कार्यक्रम में शामिल था और वह वहां अचानक गिर जाता है। ऐसे में पीएम मोदी अपना भाषण रोक देते है और अपनी डॉक्टरों की टीम को उस शख्स की देखभाल करने को कहते है।

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi asks his team of doctors to check on a person who collapsed during his address. pic.twitter.com/Stw4eL97CW