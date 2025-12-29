VIDEO: रामपुर-नैनीताल हाईवे पर ट्रक पलटने से एक व्यक्ति की मौत, बोलेरो कार ट्रक के नीचे दबकर कुचली

नई दिल्ली: सोमवार को रामपुर-नैनीताल हाईवे पर एक जानलेवा सड़क हादसा हुआ, जब पहाड़ी गेट के पास भूसे से भरा एक ट्रक एक बोलेरो कार पर पलट गया। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में एक सब-डिविजनल ऑफिसर (SDO) के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई।

इस घटना की वजह से व्यस्त हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और गाड़ियां काफी देर तक फंसी रहीं। अधिकारी मौके पर पहुंचे, मलबा हटाया और जांच शुरू की। यह हादसा CCTV में कैद हो गया और दुर्घटना के सही कारण का पता लगाने के लिए फुटेज की जांच की जा रही है।

#Rampur



Disturbing Visuals #Chaos around #Intersection

- Overloaded Lorry overturned on Bolero

- Bolero Driver does't look like checked RV mirrors

- Everyone riding/driving everywhere 🤷‍♂️



What’s with India DL?@DriveSmart_IN

pic.twitter.com/8Mnh2lz1HF — Dave (Road Safety: City & Highways) (@motordave2) December 28, 2025

दिल्ली से दूसरी खबरों में, नॉर्थ दिल्ली के गुजरांवाला टाउन में एक रेस्टोरेंट में प्लास्टिक के शेड से गिरने के बाद 16 साल के एक लड़के की मौत हो गई। परिवार ने साजिश का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह एक हादसा लग रहा है।

यह घटना 28 दिसंबर को इनविटेशन रेस्टोरेंट में हुई। पुलिस ने बताया कि मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में शाम 5:51 बजे एक PCR कॉल आई, जिसमें बताया गया कि रेस्टोरेंट के परिसर में एक टीनएजर ऊंचाई से गिर गया है।

मृतक की पहचान राहुल कुमार के बेटे और गुजरांवाला टाउन-2 के रहने वाले कबीन कुमार (16) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, कबीन अपने दोस्तों - आर्यमन, कबीर और यश त्यागी - के साथ रेस्टोरेंट गया था। ये सभी अशोक विहार के प्रूडेंस स्कूल में क्लास 11 के छात्र हैं और साथ में समय बिताने गए थे।

शुरुआती जांच में पता चला कि ग्रुप सीढ़ियों से छत पर पहुंचा था। बताया जा रहा है कि कबीन दुकानों के बीच गैलरी को ढकने के लिए लगाई गई प्लास्टिक की शेड पर चढ़ गया, बैलेंस बिगड़ने से गिर गया। उसे गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मौत हो गई।

Web Title: Man Dies After Truck Overturns, Crushes Bolero Car on Rampur-Nainital Highway