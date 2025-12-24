VIDEO: साली के प्यार में टावर पर चढ़ा जीजा, पुलिस ने शख्स को नीचे उतारा, देखें वीडियो

December 24, 2025

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक युवक अपनी साली से प्रेम प्रसंग के चलते इस कदर बेकाबू हो गया कि पत्नी के होते हुए भी वह मोबाइल टावर पर चढ़ गया और काफी देर तक हंगामा करता रहा।

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक युवक अपनी साली से प्रेम प्रसंग के चलते इस कदर बेकाबू हो गया कि पत्नी के होते हुए भी वह मोबाइल टावर पर चढ़ गया और काफी देर तक हंगामा करता रहा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझा-बुझाकर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। इसके बाद उसे काबू में लेकर आगे की कार्रवाई की गई।

