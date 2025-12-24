VIDEO: साली के प्यार में टावर पर चढ़ा जीजा, पुलिस ने शख्स को नीचे उतारा, देखें वीडियो

VIDEO: साली के प्यार में टावर पर चढ़ा जीजा, पुलिस ने शख्स को नीचे उतारा, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: December 24, 2025 14:47 IST2025-12-24T14:46:29+5:302025-12-24T14:47:00+5:30
उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक युवक अपनी साली से प्रेम प्रसंग के चलते इस कदर बेकाबू हो गया कि पत्नी के होते हुए भी वह मोबाइल टावर पर चढ़ गया और काफी देर तक हंगामा करता रहा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझा-बुझाकर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। इसके बाद उसे काबू में लेकर आगे की कार्रवाई की गई।
औरैया: कथित प्रेम-प्रसंग में युवक टावर पर चढ़ा— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) December 23, 2025
➡साली को मौके पर बुलाने के बाद नीचे उतरा
➡पुलिस ने थाने ले जाकर युवक से की पूछताछ
➡3 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा,वीडियो वायरल
➡सहार थाना क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर का मामला#Auraiya#LoveDrama@auraiyapolicepic.twitter.com/4yZskrRFKQ
साली के प्यार में टावर पर चढ़ा जीजा, कहा, शादी कराओ, नहीं तो जान दे दूंगा— News24 (@news24tvchannel) December 23, 2025
◆ वीडियो यूपी के औरेया का है
◆ प्यार में पागल जीजा ने अपने ऊपर पेट्रोल भी डलवा दिया था, बाद में पुलिस ने आकर युवक को टावर से नीचे उतरने के आदेश दिए #UttarPradesh | Uttar Pradesh | Auraiya | #Auraiyapic.twitter.com/kauCiiXPaQ