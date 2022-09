UP: पीड़ित बच्चे का दर्द देख IAS अफसर के आंखों से निकले आंसू, दिया यह निर्देश, देखें वीडियो

Highlights लखनऊ की मंडलायुक्त रोशन जैकब का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में IAS अफसर एक बच्चे के दर्द को देखकर रोते हुए देखी जा रही है। ऐसे में उन्हें बच्चे के बेहतरह इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश भी देते हुए देखा गया है।

लखनऊ:लखनऊ (Lucknow) की मंडलायुक्त रोशन जैकब (Roshan Jacob) का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्हें कैमरे पर रोते हुए देखा गया है। वीडियो में देखा गया है कि रोशन जैकब अस्पताल में भर्ती के एक बच्चा के पास खड़ी है और उसकी हालत देखकर उनके आंखों से आंसू छलक जाता है।

बताया जा रहा है कि वह सड़क हादसे में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंची थी तभी उनकी नजर बच्चे पर पड़ी जिसके रीढ़ की हट्टी में कुछ समस्या थी। इस समस्या के कारण वह दर्द से बहुत कराह रहा था जिसकी हालत देख रोशन जैकब को आंसू आ गई थी।

#WATCH |Lakhimpur Kheri bus-truck collision: Lucknow Divisional Commissioner Dr Roshan Jacob breaks down as she interacts with a mother at a hospital&sees condition of her injured child



At least 7 people died&25 hospitalised in the accident; 14 of the injured referred to Lucknow pic.twitter.com/EGBDXrZy2C